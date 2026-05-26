Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé ont bien repris l’entraînement collectif

Le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6). Une rencontre que devraient pouvoir jouer Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, qui ont repris l’entraînement collectif ce mardi.

Samedi après-midi, le PSG va affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe au complet. Quatre jours avant ce choc, les joueurs parisiens se sont retrouvés ce mardi après-midi au Campus de Poissy après deux jours et demi de repos pour continuer à préparer la finale contre les Gunners. Lors de cette séance, Luis Enrique a pu compter sur le retour de deux de ses cadres à la séance collective. Comme annoncé par plusieurs médias ces dernières heures, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi étaient bien présents avec leurs coéquipiers sur les pelouses du centre d’entraînement du PSG, assure L’Equipe.

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Ousmane Dembélé n’a pas forcé la semaine dernière

Touché à la cuisse droite lors de la folle demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich le 28 avril dernier (5-4), le numéro 2 du PSG a repris l’entraînement collectif ce mardi après-midi après avoir intensifié ses séances d’entraînements individuelles la semaine dernière. En privé, Achraf Hakimi se dit à 100% pour commencer la finale de la Ligue des champions contre Arsenal samedi, indique le quotidien sportif. Touché au mollet contre le Paris FC le 17 mai dernier, Ousmane Dembélé a passé une semaine sans forcer afin de pouvoir reprendre normalement ce mardi, conclut L’Equipe.