Achraf Hakimi et ses performances physiques impressionnantes

Achraf Hakimi est l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Outre ses statistiques, l’international marocain impressionne par ses performances physiques.

Achraf Hakimi réalise une très belle saison avec onze buts et quinze passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. L’international marocain a commencé sa saison 2024-2025 en juillet avec les Jeux Olympiques et a enchaîné avec le PSG jusqu’à cette Coupe du monde des clubs. Depuis le début de l’exercice 2024-2025, il a participé à 66 matches toutes compétitions confondues. Malgré cela, le latéral droit enchaîne les matches et les performances de haut vol. Contre le Bayern Munich, il a réalisé une percée et un festival de dribble à la toute fin de la rencontre pour offrir le but de la qualification en demi-finale de la Coupe des clubs pour Ousmane Dembélé.

En Ligue des champions, Hakimi a couru en moyenne plus de 10,5km par match. Il est dans le top 5 en Ligue 1 pour le nombre de sprints à haute intensité tout en étant capable d’atteindre une vitesse de 36,9 km/h, soit l’un des joueurs plus rapides du monde, indique RMC Sport. Le média sportif explique qu’au sein du PSG, Achraf Hakimi impressionne par cette répétition d’efforts, avec dit-on au sein du staff la caisse d’un coureur de 800m. « Il fait partie des joueurs que Luis Enrique a vraiment fait progresser et au-delà de ses capacités physiques, il s’est aussi installé comme un élément capital du vestiaire. Parlant le français, l’espagnol, l’italien et l’anglais, c’est un des vice-capitaines du groupe et fait le lien avec tout le monde. Il se rend donc absolument indispensable à Paris, et en équipe nationale. » Alexandre Dellal, préparateur physique, s’inquiète pour l’international marocain. « Il a été ménagé quelques fois, avec très peu d’alerte musculaire, mais sur le long terme, ce n’est pas viable. » L’entourage d’Achraf Hakimi est pourtant rassurant quant à la résilience du latéral. « Achraf est entouré de professionnels toute la semaine. Il a des nutritionnistes, physiothérapeutes et préparateurs physiques. Et être dans le meilleur club au monde, avec le meilleur entraîneur du monde, jouer avec les meilleurs joueurs du monde, cela procure beaucoup de bonheur. Ça permet de tout surmonter », indique un proche à RMC Sport. Luis Enrique fait d’ailleurs le maximum pour garder le Marocain au frais puisqu’il l’a exempté d’entraînement après le match du Bayern, sans compter le jour off octroyé aux Parisiens ce lundi 7 juillet, conclut le média sportif.