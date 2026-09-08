Achraf Hakimi n’a pas encore retrouver son meilleur niveau

Meilleur latéral droit du monde, Achraf Hakimi a du mal à retrouver son meilleur niveau, lui qui a été longuement blessé la saison dernière. L’international marocain veut retrouver sa superbe.

Achraf Hakimi est l’un des meilleurs joueurs du PSG et est l’un des protagonistes des deux saisons historiques du club de la capitale avec les deux Ligues des champions remportées. Meilleur latéral droit du monde, l’international marocain a été victime de deux blessures la saison dernière (novembre 2025 et avril 2026) qui lui ont fait manquer de nombreuses semaines de compétition. L’ancien de l’Inter Milan peine depuis plusieurs mois à retrouver ses sensations techniques et sa justesse dans les derniers choix. L’Equipe indique que les statistiques témoignent d’un joueur moins impactant. Avec, par exemple, un nombre de ballons touchés par match en baisse, 1 but, 5 passes décisives en 2026 (en 2010 minutes jouées) et un pourcentage de passes avant un tir qui chute.

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Luis Enrique pourrait lui laisser des plages de repos

Achraf Hakimi a construit une grande partie de sa carrière sur son profil athlétique peu commun, avance le quotidien sportif. Pour la première fois dans sa carrière, le numéro 2 du PSG a été confronté, l’an dernier, à deux périodes d’absence. Dans les chiffres, il a eu 80 jours d’absence et manqué 22 matches ratés. L’impression visuelle, sur ce début de saison, n’est pas si mauvaise. Contre Monaco comme lors des matches précédents (à Lille notamment), le Marocain a montré qu’il était capable, malgré son déficit de préparation, d’enchaîner les courses à haute intensité. Mais sa domination athlétique totale est moins nette, analyse L’Equipe. En interne, pas d’inquiétude, on sait qu’il a besoin d’enchaîner pour retrouver son meilleur rendement. À court ou moyen terme, afin de lui permettre de retrouver ses pleines sensations, Luis Enrique pourrait être tenté de lui laisser des plages de repos. Comme il a pu le faire régulièrement avec certains cadres ces derniers mois, conclut le quotidien sportif.