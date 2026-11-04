Achraf Hakimi nommé pour le titre de meilleur joueur africain de 2026

Achraf Hakimi a été l’un des artisans de la nouvelle saison historique du PSG. Elu meilleur joueur africain de l’année 2025, il pourrait faire le back-to-back en 2026.

Achraf Hakimi est le meilleur latéral droit du monde depuis plusieurs saisons. Indiscutable au PSG et en équipe nationale du Maroc, l’ancien du Borussia Dortmund enchaîne les matches et les bonnes prestations sous les deux maillots. Elu meilleur joueur africain de l’année 2025, Achraf Hakimi est en lice pour réaliser le doublé dans cette distinction. En effet, ce mercredi, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des dix nommés pour le titre de Ballon d’Or Africain de l’année 2026.

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Trois Marocains et trois Sénégalais dans les dix nommés

Le numéro 2 du PSG est en concurrence avec ses coéquipiers de la sélection marocaine, Brahim Díaz et Ismael Saibari. Trois Sénégalais sont également en lice, Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Pape Gueye. Amad Diallo (Manchester United / Côte d’Ivoire), Yoane Wissa (Newcastle / RD Congo), Antoine Semenyo (Manchester City / Ghana) et Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns / Afrique du Sud) complètent la liste des dix nommés. Qui succédera à Achraf Hakimi ? La réponse le lundi 7 décembre prochain au Wole Soyinka Centre for Culture and Creative Arts de Lagos, au Nigeria.

La liste des 10 nommés pour le Ballon d’Or Africain 2026