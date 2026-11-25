Meilleur latéral droit du monde, Achraf Hakimi est le Ballon d’Or africain en titre. Le numéro 2 du PSG est en lice pour se succéder à lui-même.

Dans son effectif, le PSG possède les deux meilleurs latéraux du monde. Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi à droite. Les deux joueurs ont figuré parmi les protagonistes des deux saisons historiques des Rouge & Bleu. Avec ses prestations avec le PSG et la sélection marocaine, Achraf Hakimi avait reçu le Ballon d’Or africain 2025, récompensant le meilleur joueur africain de l’année. Le 2 décembre prochain, lors de la cérémonie des CAF Awards organisée à Lagos, au Nigeria, ce prix sera remis en jeu.

Trois Marocains et deux Sénégalais nommés

Ce mercredi, une semaine avant la cérémonie, les cinq finalistes ont été dévoilés. Et le Maroc et le Sénégal sont bien représentés avec respectivement trois et deux joueurs nommés. Achraf Hakimi est présent dans cette liste des cinq finalistes et pourra donc défendre son titre. Le numéro 2 du PSG est en concurrence avec ses compatriotes Brahim Díaz (Real Madrid) et Ismael Saibari (Bayern Munich) ainsi que les Sénégalais Pape Gueye (Villarreal) et Sadio Mané (Al-Nassr).