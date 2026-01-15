Achraf Hakimi rejoint Ibrahim Mbaye en finale de la CAN

Un joueur du PSG remportera la CAN dimanche soir. Après le Sénégal d’Ibrahim Mbaye, le Maroc d’Achraf Hakimi a validé son billet pour la finale.

La Coupe d’Afrique des Nations touche à sa fin. Hier, les demi-finales avaient lieu. Dans l’après-midi, le Sénégal d’Ibrahim Mbaye, qui est resté sur le banc, a éliminé l’Égypte grâce à un but de Sadio Mané dans le dernier quart d’heure de la rencontre. Le soir, le Maroc affrontait le Nigéria pour aller chercher le dernier billet pour la finale. De retour à la compétition durant cette compétition, Achraf Hakimi était titulaire dans le couloir droit de la sélection marocaine. La première mi-temps de la rencontre est rythmée avec des occasions pour les deux équipes. Mais le manque d’efficacité des deux côtés fait rentrer les deux sélections aux vestiaires sur un score nul et vierge. Le numéro 2 du PSG aurait pu ouvrir le score, mais sa tentative sur un coup franc situé à l’angle droit de la surface est passée juste au-dessus de la barre transversale (34e).

Achraf Hakimi a joué l’intégralité du match

La seconde période est moins intense que la première, les occasions se font plus rares et les deux équipes se montrent maladroites dans le dernier geste. À l’approche des dix dernières minutes de la rencontre, le Maroc va réclamer un penalty sur une tentative d’Achraf Hakimi. La frappe du latéral droit du PSG est repoussée par la main de Calvin Bassey après que le ballon ait touché la cuisse du défenseur nigérian. Mais l’arbitre n’a pas bronché et n’a pas sifflé de pénalty. Les deux équipes n’arrivent pas à marquer et devront se départager lors des prolongations. Dans ces dernières, les équipes n’arrivent pas à faire la différence, même si le Maroc se procure deux belles occasions avec un poteau en prime. Il faudra valider sa qualification en finale lors de la séance des tirs au but. Dans cet exercice, c’est le Maroc qui va rater en premier par l’intermédiaire d’Hamza Igamane, qui voit sa tentative repoussée par le gardien nigérian. Dans la foulée, Bounou repousse la frappe de Chukwueze. Le gardien marocain repoussera une autre tentative alors que ses autres coéquipiers, dont Achraf Hakimi, réussiront les leurs pour envoyer le Maroc en finale de sa CAN. Ils affronteront donc le Sénégal dimanche soir (20 heures) pour tenter de s’offrir la deuxième Coupe d’Afrique des Nations de son histoire. Une chose est sûre, un joueur du PSG reviendra à Paris avec le trophée.