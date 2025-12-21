Achraf Hakimi remplaçant pour le match d’ouverture de la CAN

Ce dimanche soir (20 heures, beIN SPORTS 2), la Coupe d’Afrique des Nations va s’ouvrir avec la rencontre entre le Maroc et les Comores. Achraf Hakimi commence cette rencontre sur le banc.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 ouvre ses portes ce dimanche soir avec le match entre le Maroc, pays hôte, et les Comores. Cette rencontre concerne un joueur du PSG, Achraf Hakimi. Le latéral droit parisien ne comptait pas rater cette compétition à domicile. Mais un gros coup dur est intervenu le 4 novembre dernier. Sur un tacle par derrière de Luis Diaz, Achraf Hakimi s’est gravement blessé à la cheville. Si aucune durée d’indisponibilité n’avait été communiquée par le PSG, l’ancien du Borussia Dortmund était annoncé incertain pour le match d’ouverture de la CAN.

Il a réussi son pari

Le numéro 2 du PSG, qui ne voulait pas rater la CAN à la maison, a tout fait pour revenir le plus vite possible, sans forcer les choses. Et il semblerait qu’il ait réussi son pari. Après avoir participé normalement à l’entraînement collectif de la sélection marocaine hier, Achraf Hakimi figure sur la feuille de match de la rencontre d’ouverture contre les Comores. Il commence la rencontre sur le banc et pourrait entrer en jeu si Walid Regragui décide de le relancer alors qu’il n’a pas joué depuis presque deux mois.