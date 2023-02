Auteur d’une prestation de haute volée face à Toulouse ce samedi, Achraf Hakimi semble retrouver de la bouteille. Après la victoire des siens, le Marocain est passé en zone mixte et a notamment évoqué la vie sans Kylian Mbappé, out pour les prochaines échéances rouge et bleu$.

Après s’être imposé devant Montpellier ce mercredi soir (1-3, 21e journée de Ligue 1), le PSG a poursuivi sur cette lancée en venant difficilement à bout du Toulouse FC dans son antre du Parc des Princes (2-1, 22e journée de Ligue 1). Un précieux succès rendu possible grâce à deux hommes en particulier : Lionel Messi, auteur du second but des siens, et Achraf Hakimi, buteur et passeur pour la Pulga. Ce dernier s’est d’ailleurs présenté en zone mixte au sortir de cette partie.

Les mots d’Hakimi concernant Kylian Mbappé

L’ancien borussen a notamment été interrogé sur la blessure et l’absence de Kylian Mbappé : « C’est dur. Kylian aide beaucoup l’équipe. C’est sûr que c’est difficile. On va trouver la solution pour continuer dans la bonne mentalité, continuer à avoir des résultats et qu’on ne voit pas trop que Kylian n’est pas là. Mbappé contre le Bayern ? Je ne sais pas. La priorité c’est son physique. S’il y arrive, c’est mieux pour nous. Sinon, on va trouver des solutions. »