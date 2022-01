Ce dimanche 30 janvier est une nouvelle fois le jour des joueurs du PSG à la Coupe d’Afrique des Nations. Dans un peu moins d’une demi-heure (16h00), le Maroc affronte l’Egypte dans le choc des quarts de finale de la CAN. Plus tard dans la soirée (20h00), le Sénégal d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye affrontera la Guinée Équatoriale.

Pour ce choc, Vahid Halilhodžić a sans surprise titularisé, Achraf Hakimi dans son 4-4-2. Le latéral droit du PSG réalise une très belle CAN et reste sur deux coups francs magnifiques en deux matches. Jamais 2 sans 3 ? Du côté Egytien, Mohamed Salah est évidemment titulaire.