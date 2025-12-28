Achraf Hakimi va débuter sa CAN demain contre la Zambie

Pas encore qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN, le Maroc pourra compter sur le retour d’Achraf Hakimi. Le numéro 2 du PSG va refouler les pelouses demain face à la Zambie.

Gravement touché à la cheville contre le Bayern Munich en Ligue des champions le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a mis toutes les chances de son côté pour pouvoir participer à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. De retour à l’entraînement collectif avant la première rencontre des Marocains dans la compétition, le latéral droit du PSG était resté sur le banc lors des deux premières rencontres des Lions de l’Atlas. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre contre la Zambie, qui doit permettre au Maroc de valider sa qualification pour les huitièmes de finale, Walid Regragui a expliqué qu’Achraf Hakimi allait participer à la rencontre.

« Je ne sais pas s’il débutera ou s’il entrera, mais il jouera »

« Achraf jouera demain. Je ne sais pas s’il débutera ou s’il entrera, mais il jouera, assure Walid Regragui devant les journalistes dans des propos relayés par RMC Sport. Les gens ne se rendent pas compte de l’apport d’Achraf dans notre équipe. On a fait deux matches sans notre Ballon d’or, notre capitaine, notre meilleur joueur. (…) Est-ce qu’on sera différent avec Achraf ? Certainement. On a le meilleur joueur d’Afrique, l’un des meilleurs du monde. Mais on ne se cache pas. On avait prévu ça. Si vous retirer au Sénégal un Mané, ou à l’Égypte un Salah, vous diriez: ‘Oui, mais il leur manque leur meilleur joueur’. Au Maroc, on ne dit pas ça. On minimise peut-être son rôle, mais je suis sûr qu’on sera encore mieux avec lui. » Le sélectionneur marocain a aussi tenu à remercier le PSG. « Le club et Nasser al-Khelaïfi, son président, ont été très classes. Parce qu’ils ont laissé Achraf à notre disposition. Ils l’ont laissé quand même venir pratiquement 15 jours avant. Il n’y a pas un club au monde qui aurait dit : On vous laisse à disposition, on vous fait confiance. (…) Merci à eux en tout cas. Si aujourd’hui, Achraf est de retour, c’est aussi grâce au PSG qui a joué le jeu pour nous. »

« Si je dois jouer je suis prêt »

Présent au côté de son sélectionneur, Achraf Hakimi a donné de ses nouvelles. « Je me sens bien. Avec le coach et le staff médical on a fait un programme. Je ne me sentais pas à 100% sur les derniers matches, mais j’étais disponible pour aider l’équipe. Là je me sens beaucoup mieux. Si je dois jouer je suis prêt. Sinon j’aiderai comme je le fais depuis le banc. Même si je ne joue pas, je veux remporter cette CAN. »