Achraf Hakimi veut maximiser ses chances de jouer la CAN 

Victime d’une entorse sévère de la cheville gauche contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi devrait être absent plusieurs semaines. Le numéro 2 du PSG a comme objectif de jouer la CAN.

Achraf Hakimi enchaînait les matches et les bonnes performances depuis de très nombreux mois avec le PSG et le Maroc. Mais mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, après un tacle très violent de Luis Diaz lors du choc de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le latéral droit a quitté le terrain sans pouvoir poser le pied et en pleurs. Le verdict est tombé le lendemain, Achraf Hakimi souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche et sera absent plusieurs semaines. Si le PSG n’a pas communiqué sur sa durée d’indisponibilité, cette dernière pourrait être comprise entre six et huit semaines.

A lire aussi : Le beau geste de Lautaro Martinez envers Achraf Hakimi

Il veut être prêt pour le match d’ouverture de la CAN

Selon les informations de Foot Mercato, le joueur et son entourage, qui s’attendaient au pire, ont été rassurés par le diagnostic, car la CAN n’est pas un objectif impossible. « S’il devrait être absent entre 6 et 8 semaines, le joueur, qui ne se fera pas opérer pour garder une chance de disputer la CAN, espère bien être apte le plus tôt possible. Dans son entourage, on estime que l’idée de refouler les pelouses pour le début de la compétition (le 21 décembre prochain, dans un peu plus de six semaines) n’est pas impossible. » Le média footbalistique indique que le numéro 2 du PSG est déterminé à ne rien rater dans cette CAN et a déjà discuté avec le staff marocain. Il ne veut pas perdre de temps pour maximiser ses chances de disputer la compétition. Mais la récupération n’est pas une science exacte, et l’idée n’est pas de se précipiter et de risquer d’aggraver les choses. Dans tous les cas, Achraf Hakimi a fixé son objectif : revenir pour le match d’ouverture face aux Comores, conclut Foot Mercato.