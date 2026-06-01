Adam Ayari va signer son premier contrat professionnel avec le PSG

Adam Ayari est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe U19 du PSG. Annoncé possiblement partant, le titi parisien va finalement signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.

L’équipe U19 du PSG a brillé cette saison avec une demi-finale en Youth League, une victoire en Coupe Gambardella et une finale du championnat encore à jouer. Adam Ayari a été l’un des artisans de cette belle saison parisienne. Le titi parisien a participé à 34 matches toutes compétitions confondues (2495 minutes de temps de jeu) pour 19 buts et 12 passes décisives. Courtisé par l’Ajax Amsterdam, il hésitait encore sur son avenir. Ces derniers jours, on évoquait un rôle important de Luis Campos pour le convaincre de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur.

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Le PSG a réussi à le convaincre

Et le travail du conseiller sportif du PSG semble avoir marché. En effet, selon les informations de Benjamin Quarez, journaliste spécialiste du PSG pour Le Parisien, Adam Ayari va rester au PSG. Le titi parisien devrait en effet signer son premier contrat professionnel avec le club parisien dans les tout prochains jours, assure Benjamin Quarez. Cet été, le club de la capitale va avoir du travail avec ses jeunes joueurs. Nombre d’entre eux sont en fin de contrat et doivent faire un choix entre signer professionnel avec le PSG ou bien quitter leur club formateur pour lancer leurs carrières ailleurs.