Ce dimanche (17h30 sur DAZN), le PSG affronte l’AS Monaco dans le cadre du Trophée des Champions. Et les Rouge & Bleu comptent bien lancer leur année 2025.

Après une dizaine de jours de repos, le PSG retrouve la compétition ce dimanche. À cette occasion, le club de la capitale affronte l’AS Monaco dans le cadre du Trophée des Champions (17h30 sur DAZN), au stade 974 de Doha. Recordman de la compétition, le champion de France voudra confirmer sa mainmise sur la scène nationale. En face, l’ASM aura à coeur de remporter son premier trophée depuis 2017 et ne souhaite pas répéter les mêmes erreurs que lors de la défaite en championnat face aux Rouge & Bleu le 18 décembre dernier au stade Louis II (2-4). Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur monégasque, Adi Hütter, s’est exprimé sur cette confrontation face au PSG, dans des propos rapportés par le site officiel de l’AS Monaco. Extraits choisis.

Le match face au PSG

« Nous jouons une finale contre le leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Nous avons donc hâte de jouer ce match ici au Qatar (…) C’est un match très important pour l’AS Monaco qui se joue contre le Paris Saint-Germain, pour aller chercher un titre au bout. Il y a trois semaines, nous avons déjà joué contre eux et voulions l’emporter, mais nous n’avons pas été chanceux. Si nous avions eu plus de réussite, nous aurions pu accrocher un nul ou même gagner. Demain (dimanche) est un autre match, c’est une finale, et nous sommes ici pour gagner un trophée. Nous savons qu’il faut réaliser un match parfait pour l’emporter contre le PSG qui a de très grandes qualités. Mais nous en avons aussi et nous sommes capables de l’emporter. »

Une bataille au milieu de terrain

« Tout le monde sait que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est un des meilleurs en Europe. Avec notamment Fabian Ruiz qui a remporté l’Euro avec l’Espagne, en plus d’avoir été l’un des meilleurs joueurs du tournoi. Mais aussi Vitinha ou encore João Neves qui vient de Benfica. Nous avons une autre approche, mais lorsque nous jouons un football intense, courageux, nous sommes capables de faire de très belles choses. Il faudra saisir les opportunités et être bons avec et sans le ballon. Mais évidemment ce secteur de jeu peut être décisif dans le match de demain. »

La popularité du PSG au Qatar

« Je ne pense pas à ça honnêtement. Nous sommes ici pour cette finale, et nous voulons jouer ce match à Doha avec ambition. Nous sommes très heureux d’être ici et d’affronter un adversaire de ce calibre ici dans ce stade. »