Adil Aouchiche ne regrette pas de ne pas avoir signer son premier contrat professionnel au PSG

Formé au PSG, Adil Aouchiche a joué trois matches avec son club formateur lors de la saison 2019-2020. Il a décidé de signer son premier contrat professionnel avec Saint-Étienne. Un choix qu’il ne regrette pas.

Adil Aouchiche était l’un des meilleurs joueurs du centre de formation du PSG. Le titi a joué trois matches avec l’équipe première lors de la saison 2019-2020 (un but) avant de quitter son club formateur, malgré une offre de premier contrat professionnel, pour signer son premier contrat pro avec l’AS Saint-Étienne. Six ans après son départ des Rouge & Bleu, Adil Aouchiche a expliqué que s’il devait refaire son choix qu’il a pris en 2020 actuellement, il ne le changerait pas.

A lire aussi : Aouchiche revient sur son expérience au PSG

« Dans le PSG actuel, ç’aurait été différent »

« Je ne changerais rien à ma carrière. Le PSG était très différent de maintenant : on ne donnait pas autant leur chance aux jeunes, il y avait plus de stars, lance Adil Aouchiche dans une interview accordée à L’Equipe. Quand l’entraîneur affichait le nom des joueurs pouvant évoluer aux différents postes, il y avait Neymar à côté du mien ! J’ai préféré le projet de Saint-Étienne pour jouer. Dans le PSG actuel, ç’aurait été différent. »











