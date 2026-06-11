Aouchiche

Adil Aouchiche ne regrette pas de ne pas avoir signer son premier contrat professionnel au PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juin 2026

Formé au PSG, Adil Aouchiche a joué trois matches avec son club formateur lors de la saison 2019-2020. Il a décidé de signer son premier contrat professionnel avec Saint-Étienne. Un choix qu’il ne regrette pas. 

Adil Aouchiche était l’un des meilleurs joueurs du centre de formation du PSG. Le titi a joué trois matches avec l’équipe première lors de la saison 2019-2020 (un but) avant de quitter son club formateur, malgré une offre de premier contrat professionnel, pour signer son premier contrat pro avec l’AS Saint-Étienne. Six ans après son départ des Rouge & Bleu, Adil Aouchiche a expliqué que s’il devait refaire son choix qu’il a pris en 2020 actuellement, il ne le changerait pas.

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« Dans le PSG actuel, ç’aurait été différent »

« Je ne changerais rien à ma carrière. Le PSG était très différent de maintenant : on ne donnait pas autant leur chance aux jeunes, il y avait plus de stars, lance Adil Aouchiche dans une interview accordée à L’Equipe. Quand l’entraîneur affichait le nom des joueurs pouvant évoluer aux différents postes, il y avait Neymar à côté du mien ! J’ai préféré le projet de Saint-Étienne pour jouer. Dans le PSG actuel, ç’aurait été différent. »






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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 juin 2026

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