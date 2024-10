Adli très élogieux envers ses anciens coéquipiers au PSG Di Maria, Verratti et Neymar

Formé au PSG, Yacine Adli a côtoyé Neymar, Angel Di Maria ou bien encore Marco Verratti au sein du club de la capitale. Le milieu de terrain s’est montré dithyrambique au moment d’évoquer ces trois joueurs.

Yacine Adli était l’un des meilleurs joueurs du centre de formation du PSG. Le milieu de terrain (24 ans), qui avait signé son premier contrat professionnel avec son club formateur en 2018, n’a finalement joué qu’une seule rencontre avec le PSG. Six mois après la signature de son premier contrat professionnel, il avait été vendu à Bordeaux. Invité dans l’émission Zack en roue libre du Youtubeur Zack Nani, Yacine Adli a encensé Neymar. « Neymar, quand il est arrivé à Paris, c’était un extraterrestre, le mec. Tout ce qu’il fait, c’était extraordinaire. Il fait une passe, c’est extraordinaire, il fait un dribble, aussi, il sait tout faire. Il fait une possession, il ne perd pas la balle. Quand on faisait des jeux réduits, sur 20 mètres, ça arrive qu’on finisse avec trois buts d’avance, qu’un joueur mette deux buts. Neymar , il marquait des 7-8 buts. C’était une machine le mec, je n’ai jamais vu un joueur comme ça. Il y a parfois des débats entre Neymar et Ronaldinho mais en toute sincérité, Neymar est largement supérieur à Ronaldinho. Pour moi, il est juste un peu en-dessous des Messi et Ronaldo. »

« Di Maria, c’est un phénomène »

L’actuel joueur de la Fiorentina a également évoqué Angel Di Maria, qui pour lui aurait mérité de remporter un Ballon d’Or. « Di Maria, que j’ai côtoyé tous les jours à l’entraînement. Di Maria, il peut prendre un Ballon d’Or, je te le promets, je l’ai vu de mes propres yeux. Di Maria, au temps des Ronaldo et Hazard, on pourrait croire que c’est un joueur banal. Di Maria, c’est un phénomène. C’est aussi un joueur d’autre catégorie. Mais ils ont joué dans une période où les mecs mettaient 50 buts par saison. La barre était beaucoup trop haute. » Il s’est également montré dithyrambique envers Marco Verratti. « Je parlais avec un Italien. Je lui ai dit, vous ne respectez pas Verratti parce qu’il n’a pas joué en Serie A. Vous ne lui faites pas la pub qu’il mérite. Verratti, il n’y a pas beaucoup de milieu qui parle avec lui, même sur les dernières années, il n’y a pas beaucoup de milieu qui peuvent s’asseoir avec Verratti et lui dire, j’ai le même niveau que toi. Après, le problème, c’est que Verratti n’a rien gagné d’important, même s’il a gagné un Euro. Les gens diront qu’il n’a pas gagné de Ligue des champions. Mais les émotions, ce que ce mec fait vivre. »