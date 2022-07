Mauro Icardi fait partie des indésirables du PSG. Après des débuts tonitruants, il a très vite baissé de pied jusqu’à jouer par parcimonie en fin de saison dernière. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien interiste pourrait quitter les Rouge & Bleu cet été. Même s’il a expliqué qu’il voulait rester à Paris, les dirigeants parisiens sont à la recherche de plusieurs attaquants. S’il devait rester, pas sûr qu’il joue beaucoup cette saison. Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a indiqué que le PSG espérait toujours que l’international argentin parte bientôt. Dans l’optique d’un départ, deux clubs ont été annoncés comme intéressé, Nice et Monza. Adriano Galliani, directeur sportif du club promu en Serie A a été interrogé sur un possible intérêt pour Icardi. Ce dernier assure qu’il n’y en a pas.

« Paris est plus glamour que les montagnes de Sarajevo. Avons-nous pensé à Icardi ? Nous n’avons pensé à personne, assure le dirigeant dans des propos relayés par Sky Sport Italia. Le président de Barcelone, Joan Laporta, m’a dit un jour: « Ne niez pas les nouvelles du marché des transferts, laissez-les partir ». On ne se sent pas offensé quand on entend les noms de Barrow, Dzeko ou Icardi.«

Paris Saint-Germain will be in direct contact again with Sassuolo for Gianluca Scamacca. PSG are prepared to offer €40m, Sassuolo always asked for €50m price tag. Talks entering into key stages. 🇫🇷🇮🇹 #transfers

PSG are still hoping for Mauro Icardi to leave the club soon.

