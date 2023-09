Adrien Rabiot évoque la possibilité d’un retour au PSG

Adrien Rabiot a quitté le PSG, son club formateur, en juin 2019 à la fin de son contrat. Présent hier avec l’équipe de France, il a été questionné sur un possible retour à Paris. Il a expliqué ne pas l’envisager, pour l’instant.

Adrien Rabiot a été l’un des titis parisiens à jouer le plus au début de l’ère qatari. Le milieu de terrain a fait ses débuts en professionnel au PSG en août 2012 sous les ordres de Carlo Ancelotti alors qu’il n’avait que 17 ans. Il réalise de bonnes performances et enchaîne les rencontres. Après des débuts idylliques, sa fin d’aventure parisienne va virer au cauchemar. Refusant de prolonger son contrat, ses dirigeants décident de le mettre de côté à la fin de l’année 2018. Il ne participera à aucun match avec le PSG lors de la deuxième partie de saison 2018-2019 avant de quitter libre son club formateur et rejoindre la Juventus Turin.

« Toujours un bonheur de revenir jouer dans ce Parc »

Hier, le titi du PSG a retrouvé le Parc des Princes avec l’équipe de France lors de la cinquième journée des Éliminatoires à l’Euro 2024 contre l’Irlande (2-0). Titulaire au milieu de terrain au côté d’Aurélien Tchouaméni, il a offert une bonne prestation. À l’issue de la rencontre, il a été questionné sur la possibilité de revenir au PSG dans le futur par la Chaîne l’Equipe. « Non, pour l’instant, je ne suis pas du tout là-dessus. Je suis concentré sur la Juve, concentré sur l’équipe de France, content de ce qu’on a fait ce soir et on verra la suite. » Adrien Rabiot qui a ensuite répété que pour lui, c’était un bonheur de pouvoir fouler la pelouse du Parc des Princes. « Jouer ici, c’est toujours un très bon moment. J’ai grandi là, j’ai fait pas mal de matches ici, un bon bout de ma jeune carrière. C’est toujours un bonheur de revenir jouer dans ce Parc.«