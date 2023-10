La cérémonie du Ballon d’Or 2023 approche à grand pas et le monde entier est tenu en haleine par l’attribution de la plus grande récompense individuelle du football. Si trois noms se détachent aujourd’hui, Adrien Rabiot a lui fait son choix.

C’est au théâtre du Châtelet que le Ballon d’Or 2023 sera remis le lundi 30 octobre prochain. Pour la première fois depuis un moment, le suspense est maintenu quant à l’identité du gagnant. Avec son sacre en Coupe du Monde au Qatar, Lionel Messi figure logiquement parmi les favoris. Au cours de cette même compétition, un autre joueur a brulé la rétine : Kylian Mbappé. S’il n’a pas disputé le Mondial 2022 avec la Norvège, Erling Haaland a tout de même été l’auteur d’une saison 2022/2023 hors-normes avec Manchester City, notamment avec le record de buts inscrits en Premier League sur une saison, mais aussi la première Ligue des Champions remportée par les Citizens, et sa première également sur le plan individuel. Actuellement à Clairefontaine avec l’Equipe de France, le milieu de terrain et coéquipier en Bleu de Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, a accordé un entretien à nos confrères d’RMC Sport. L’occasion pour le joueur de la Juventus Turin d’évoquer ce Ballon d’Or 2023, et partager ses favoris : « J’entends beaucoup que c’est Messi qui va l’avoir. Mais au niveau sportif, cela se jouera entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Dire un deux deux serait compliqué, ça dépend sur quoi on se base. Tout le monde n’est jamais d’accord, mais ce sera entre ces deux-là. J’exclus les autres (rires ; NDLR)« .