Adrien Rabiot règle ses comptes avec les supporters du PSG

Formé au PSG, Adrien Rabiot a décidé de poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille cet été. De quoi attiser la colère des supporters parisiens.

Parti en très mauvais terme avec le PSG à l’été 2019, Adrien Rabiot avait décidé de poursuivre sa carrière à la Juventus Turin. Et avec le club turinois, l’international français est une nouvelle fois allé au bout de son contrat sans laisser d’indemnité de transfert à sa formation. Dans le viseur de quelques gros clubs européens (Manchester United, FC Barcelone), le milieu de 29 ans a fait le choix surprenant de rejoindre l’Olympique de Marseille, qui ne dispute aucune compétition européenne cette saison. Un choix qui a irrité certains supporters parisiens.

« Au bout d’un moment, il faut arrêter l’hypocrisie »

Interrogé sur cette situation dans l’émission de TF1, Téléfoot, l’ancien Parisien a réglé ses comptes avec les supporters du PSG : « Je ne vais pas vous mentir, quand j’étais au PSG on ne m’a rien donné. On ne m’a pas fait de cadeau, on n’a pas été plus que ça derrière moi. Donc maintenant, après cinq ans à la Juventus Turin, dire : on l’a bichonné. Il faut arrêter… Il n’y a rien eu de tout ça. Quand j’étais dans ma dernière saison, au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là », a déclaré le milieu de terrain des Bleus avant de poursuivre. « Au bout d’un moment, il faut arrêter l’hypocrisie. J’ai pris cette décision. La seule chose que je ne comprends pas, c’est le manque de respect sur les réseaux. On peut être déçu, mais ça, je n’accepte pas. Le reste, c’est du football, et ça, je l’accepte. C’est triste de voir ces choses-là. Ça reste que du football, et il y a d’autres choses plus importantes, je suis bien placé pour le savoir. Mais je peux comprendre que j’ai pu décevoir des gens qui avaient l’image Rabiot-PSG. »