Adrien Rabiot s’exprime sur un possible retour au PSG

Le PSG devrait se montrer actif durant le prochain mercato et ce, même si la marge de manœuvre financière sera limitée. En ce sens, le marché des joueurs libres pourrait être intéressant à scruter de très près.

La saison du PSG version 2022-2023 restera, pour tous les supporters rouge et bleu, extrêmement décevante et frustrante. Les hommes de Christophe Galtier, s’ils ne craquent pas d’ici là, devraient tout de même valider le onzième titre de champion de France de l’Histoire rouge et bleu. Néanmoins, les parcours parisien en Ligue des Champions et en Coupe de France ternissent largement cet copie rendue. Il faudra donc réagir et s’atteler dès à présent à bâtir la future équipe du PSG en vue de l’exercice prochain.

Adrien Rabiot ne veut se fermer aucune porte

Le mercato jouera donc un rôle prépondérant. Luis Campos est attendu au tournant, lui qui a totalement raté ses deux dernières fenêtres des transferts. Plusieurs noms reviennent avec plus ou moins d’insistance dans cette optique. Associé au club de la capitale par certaines sources, même si cela parait assez compliqué sur le papier, Adrien Rabiot, libre de tout contrat en juin prochain, a été interrogé par le Figaro sur un possible retour au sein de son club formateur. Le milieu de terrain affiche un niveau plus qu’intéressant depuis plusieurs mois avec la Juventus et l’Équipe de France. Et celui-ci a décidé de ne se fermer aucune porte, y compris celle du PSG, même s’il avoue avoir tourné la page depuis son départ à l’été 2019. « Vu le football aujourd’hui, c’est difficile de se positionner sur quoi que ce soit. Il ne faut rien s’interdire. Après, le PSG a été un moment de ma carrière. Ça fait quatre ans que je suis en Italie. Je suis passé à autre chose et tout se passe bien sur le terrain et dans ma vie. Sur mon futur, je vais être honnête, je n’en sais rien. En tant qu’homme, ça me plaît de voyager, de découvrir d’autres cultures et en Italie je me sens très bien. Après, je laisse les options ouvertes. On verra dans quelques mois. »