Adversaires, meilleur et pire tirage, les informations avant le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions

Ce jeudi soir (18 heures, Canal Plus), le PSG va connaître ses huit adversaires de la phase de ligue de la Ligue des champions. Quelques heures avant le tirage au sort, les 34 adversaires possibles du PSG et le meilleur et le pire tirage pour les doubles champions d’Europe.

Double tenant du titre, le PSG remet la Ligue des champions en jeu avec l’espoir de la conserver une troisième fois de suite. Un exploit que seul le Real Madrid, entre 2016 et 2018, a réussi à faire. Ce jeudi soir, il sera fixé sur ses huit adversaires qu’il devra affronter lors de la phase de ligue. Les barrages d’accession à la Ligue des champions se sont terminés hier soir et on connaît désormais les 36 qualifiés pour cette édition 2026-2027 de la C1. Il y aura trois représentants français. Le PSG, bien évidemment, Lens et Lille qui ont terminé deuxième et troisième de Ligue 1 la saison dernière. Il y aurait pu en avoir un quatrième, mais l’Olympique Lyonnais a été éliminé hier soir par le Fenerbahçe après une défaite au Groupama Stadium (1-2). Avec la victoire d’Aston Villa en Europa League, il y aura cinq clubs anglais.

Une poule avec Arsenal, Manchester United et le Real ?

Cinq équipes espagnoles sont aussi qualifiées pour cette phase de ligue de la Ligue des champions. Lors du tirage au sort, il y aura trois clubs qui disputeront pour la première fois de leur histoire la Champions League. Côme, le Sabah FC, club azerbaïdjanais qui a été fondé en 2017, et le Viking Stavanger, club norvégien. Depuis deux ans, et la nouvelle formule de la Ligue des champions, le PSG n’a pas été épargné lors du tirage au sort de la phase de ligue. Ce soir, ce pourrait encore être le cas. Pour rappel, chaque équipe tire deux équipes par chapeau. En termes de pire tirage, le club de la capitale pourrait hériter d’Arsenal, qu’il a battu en finale la saison dernière, du Real Madrid, du Borussia Dortmund, de Manchester United, de Naples, de Villarreal, de Stuttgart et de Côme. Dans le meilleur des cas, il serait opposé à l’Inter Milan, l’Atlético de Madrid, le Club Bruges, le PSV Eindhoven, le Shakhtar Donetsk, Bodø/Glimt, le Sabah FC et Lask Linz. Verdict ce soir à partir de 18 heures.

Les chapeaux du tirage au sort de la phase de ligue

Chapeau 1 : PSG , Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, FC Barcelone, Atlético de Madrid

: , Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, FC Barcelone, Atlético de Madrid Chapeau 2 : Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Bruges, Real Betis, PSV Eindhoven

: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Bruges, Real Betis, PSV Eindhoven Chapeau 3 : Feyenoord Rotterdam, Lille, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Naples, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray

: Feyenoord Rotterdam, Lille, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Naples, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Chapeau 4 : Slavia Prague, Stuttgart, AEK Athènes, Slovan Bratislava, LASK, Côme, Lens, Viking Stavanger, Sabah FC

Le meilleur et le pire tirage pour le PSG