Affaire Kylian Mbappé / PSG : Nouvelle audience aux prud’hommes le 17 novembre

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG, connaîtra un nouvel épisode devant la justice. Les deux parties sont convoquées le lundi 17 novembre au conseil de prud’hommes de Paris. Au cœur de ce contentieux : la demande de l’attaquant français de voir son contrat de travail à durée déterminée (CDD) requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI). Cette audience s’ajoute à d’autres procédures engagées par le joueur, qui réclame notamment 55 millions d’euros au club de la capitale.

Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid libre à l’été 2024, poursuit donc ses actions judiciaires contre le Paris Saint-Germain. Selon les informations de l’AFP, L’audience est fixée au 17 novembre prochain à 13 heures devant la section « activités diverses » et se tiendra directement en jugement, sans passer par la phase de conciliation habituelle, en raison de la nature des griefs formulés. Une décision sur le fond de l’affaire ne devrait toutefois pas être rendue avant plusieurs mois, compte tenu des délais de traitement aux prud’hommes.

Rappel des différends financiers et des versions opposées

Outre la requalification de son contrat, le meilleur buteur de l’histoire du PSG réclame une somme de 55 millions d’euros à son ancien employeur. Ce montant correspondrait à ses trois derniers mois de salaire, ainsi qu’à des primes de signature et d’éthique qu’il estime n’avoir jamais perçues. Le Paris Saint-Germain, de son côté, soutient qu’un accord verbal avait été conclu avec le joueur. Selon la version du club de la capitale, en partant sans indemnité de transfert, Kylian Mbappé aurait accepté de renoncer à une partie de ses émoluments pour préserver la santé financière du PSG.

Une version qui a été catégoriquement démentie par le camp Mbappé, qualifiant l’argument de « fantasme ». En avril, le joueur avait réussi à obtenir la saisie conservatoire de ces montants sur les comptes du club, mais cette décision fut annulée fin mai. Enfin, le volet pénal reste également ouvert : malgré le retrait de sa plainte initiale pour harcèlement moral, une information judiciaire contre X est toujours en cours, notamment concernant son placement dans le « loft » du PSG durant l’été 2023.

