Affaire Mbappé – Le PSG fait appel de la décision de la LFP

En conflit avec le PSG pour une somme de 55M€, Kylian Mbappé voit son ancien club ne pas céder. Les Rouge & Bleu font appel de la décision de la LFP, qui lui avait ordonné de payer son ancien joueur.

S’il n’est officiellement plus un joueur du PSG depuis juillet, Kylian Mbappé continue d’occuper l’actualité extra-sportive des Rouge & Bleu. En effet, depuis plusieurs semaines, le capitaine des Bleus réclame la somme de 55 M€ d’arriérés de salaires et primes. Afin de régler ce problème, la commission juridique de la LFP avait, dans un premier temps, annoncé une médiation entre les deux parties avant d’ordonner au club parisien de payer la somme à son ancien joueur sous huitaine.

Un litige qui peut durer plusieurs mois voire années

Mais 24 heures après ce délai, le PSG a contesté cette décision ce vendredi et a répété qu’il ne paierait pas. Dans un communiqué, le club parisien a déclaré : « Par principe, le PSG a fait appel de l’avis de la Commission de la LFP, malgré son effet limité. En effet, la position du PSG est bien plus qu’une position juridique fondée. C’est aussi une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses supporters, qui est plus importante que n’importe quel joueur. En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le Club demande simplement d’honorer, et le joueur a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du Club pendant 7 ans à Paris. Le Club attend avec impatience que ces engagements fondamentaux et indéniables soient respectés dans l’enceinte appropriée, si le joueur cherche malheureusement à poursuivre cette affaire tellement incompréhensible pour sa réputation. »

Et cette affaire sera menée sur d’autres terrains juridiques. « Cet appel, qui n’est pas suspensif, va avoir lieu devant la commission paritaire nationale des recours de la Ligue à une date pas encore fixée. En fonction de ce qu’elle décidera, un autre recours pourra avoir lieu devant la commission supérieure de recours, placée sous l’égide de la FFF. Une nouvelle décision encore susceptible d’appel devant le tribunal administratif avec conciliation obligatoire devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) », précise L’Equipe. Au sein du camp Mbappé, on estime que cette décision permet aux champions de France de gagner du temps afin de mener à bien des négocations. Mais pas certain que le clan Mbappé soit sur la même longueur d’onde. « En dépit de cette procédure devant la justice sportive, rien ne les empêche de saisir l’UEFA, mais surtout le conseil de prud’hommes pour ce contentieux contractuel. » Ce différend entre le PSG et Kylian Mbappé pourrait donc durer plusieurs mois voire années.