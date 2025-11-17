Affaire Mbappé / PSG : 420 Millions d’Euros en jeu, la guerre judiciaire a démarré

Litige historique entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain : l’ex-star réclame 240 M€, le club exige 180 M€. Une audience décisive a lieu ce lundi 17 novembre à Paris, révélant des montants faramineux et des accusations mutuelles de mauvaise foi.

L’actualité du Paris Saint-Germain est secouée par une bataille judiciaire d’une ampleur inédite. Alors que l’audience de conciliation aux Prud’hommes opposant le club de la capitale à son ancien attaquant vedette, Kylian Mbappé, se tient ce lundi 17 novembre 2025 à Paris, les chiffres avancés par les deux parties glacent le sang. Parti libre à l’été 2024 pour le Real Madrid, l’international français, selon les premières informations du Parisien, réclame la somme colossale de 240 millions d’euros de dommages et intérêts, tandis que le PSG de Nasser Al-Khelaïfi exige de son ex-joueur un chèque de 180 millions d’euros. Ce litige porte sur des sommes dépassant l’entendement dans le monde du football, et promet un dénouement explosif.

Les 240 M€ Réclamés par Mbappé : Salaires, Primes et Statut

L’attaquant tricolore, bien que blessé à la cheville et donc absent de l’audience qui se tient se lundi 17 novembre, est représenté par son avocate, Me Delphine Verheyden. La demande de 240 millions d’euros est justifiée par plusieurs chefs d’accusation :

Préjudice subi à la suite de son départ libre en 2024.

subi à la suite de son départ libre en 2024. Non-paiement de 55 millions d’euros de salaires et de primes.

de de salaires et de primes. L’absence de requalification de son CDD en CDI.

En avril dernier, Me Verheyden avait dénoncé publiquement un « simple salarié face à un mauvais payeur », affirmant que son client « assume de faire respecter ses droits, pour lui mais aussi pour tous les autres joueurs » lésés par leurs clubs. Un récit qualifié de « fantasque » par le clan PSG. Il est à noter que, si Mbappé avait obtenu en avril une saisie conservatoire sur les comptes du Paris Saint-Germain, cette décision a finalement été annulée le 26 mai par la justice.