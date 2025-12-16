Affaire Mbappé / PSG : Le club condamné à payer 61M€ à son ancien joueur !

Le conseil des prud’hommes a rendu son verdict aujourd’hui sur le conflit opposant Kylian Mbappé au PSG. La décision, en défaveur du club de la capitale, le condamne à payer 61M€ à son ancien joueur.

Le litige entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé continue de faire la une et le conseil des prud’hommes a rendu son verdict ce mardi 16 décembre. Dans la salle d’audience, les médias étaient nombreux, et l’ancien joueur du PSG était représenté par la présence de ses deux avocates Delphine Verheyden et Frédérique Cassereau, quand le club de la capitale était lui aussi représenté par ses avocats avec Me Renaud Semerdjian en tête. Selon les informations de nos confrères d’RMC Sport, « côté Kylian Mbappé, cinq avocats sont présents ce mardi sans la salle d’audience du conseil des prud’hommes. Côté PSG, quatre avocats représentent le club de la capitale« . Dans ce contexte, c’est aux alentours de 13h que le verdict a été rendu, et les 4 juges en charge de l’affaire ont condamné le Paris Saint-Germain a versé 61M€ à Kylian Mbappé. Toutes les demandes du club de la capitale ont été déboutées et à la sortie de l’audience, les avocats du meilleur buteur de l’histoire du PSG « ont fait part de leur très grand satisfaction« .

« Nous sommes très satisfaits. C’est une victoire que l’on attendait depuis longtemps. C’est la troisième fois que cette décision de condamnation est confirmée », a déclaré une des avocates de Kylian Mbappé, avant que sa consœur poursuive : « Cela fait 18 mois que Kylian Mbappé réclame la même chose: le paiement de ses salaires et de sa prime pour le travail qu’il avait effectué. Les deux premières fois le club ne voulait pas payer car il attendait une décision aux prud’hommes et bien voilà, elle est là« . Ces dernières espèrent un paiement rapide de la part du PSG : « Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, ce qui indique que le club doit payer dès à présent. Le foot n’est pas une zone de non droit. Nous espérons que le PSG pourra s’exécuter spontanément sans qu’on ait à passer par voie d’huissier. Cela serait élégant« . De son côté, le Paris Saint-Germain ne réagir pas pour le moment, et un communiqué de presse devrait être diffusé rapidement. En plus de l’aspect financier, le conseil des prud’hommes a ordonné le Paris Saint-Germain de publier « l’intégralité du jugement pendant un mois sur la première page du site internet du PSG« . La seule bonne nouvelle du jour pour le PSG : Kheira Hamraoui a été déboutée par le conseil des prud’hommes.