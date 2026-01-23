AJ Auxerre / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir, le PSG affronte Auxerre dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’imposer pour reprendre la tête du championnat.

Avant de retrouver la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de Newcastle mercredi soir, le PSG affronte l’AJ Auxerre ce vendredi soir en ouverture de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre contre les Auxerrois, Luis Enrique doit faire sans sept joueurs (Matvey Safonov, Kang-in Lee, Quentin Ndjantou, João Neves, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Achraf Hakimi). Le coach du PSG a décidé d’aligner une équipe offensive, avec quatre attaquants, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye.

Et à moins de 30 minutes minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et l’AJ Auxerre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mardi soir, le PSG s’est incliné lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre le Sporting CP (2-1). Un score que personne n’a trouvé ici.