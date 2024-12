AJ Auxerre / PSG – Le groupe parisien toujours sans Kimpembe

Ce vendredi soir (21 heures, DAZN), le PSG se déplace à Auxerre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe sur cette rencontre toujours sans Presnel Kimpembe.

Le PSG affronte Auxerre ce vendredi soir pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Après son match nul contre Nantes samedi dernier (1-1), le club de la capitale voudra renouer avec le succès ce soir sur la pelouse du promu afin de garder ses distances en tête du championnat et préparer de la meilleure des manières son déplacement ultra-important à Salzbourg en Ligue des champions. Pour cette rencontre contre les Auxerrois, qui réalisent un bon début de saison (huitième, 19 points, six victoires, un nul, six défaites), Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet.

Pas de Mahamadou Sangaré malgré sa présence à l’entraînement

De retour à l’entraînement collectif hier, Lucas Hernandez est trop court pour ce déplacement. Même s’il s’entraîne depuis plusieurs semaines avec ses coéquipiers, et qu’il avait été convoqué pour la rencontre contre le Bayern Munich, même s’il n’avait pas été sur la feuille de match, Presnel Kimpembe est encore absent ce vendredi. C’est également le cas de Senny Mayulu, touché au mollet lors de la trêve internationale et qui devrait reprendre le chemin de l’entraînement collectif la semaine prochaine. Présent à l’entraînement des pros pour la première fois cette semaine, Mahamadou Sangaré ne connaîtra pas sa première présence dans un groupe de l’équipe première ce vendredi.

Le groupe du PSG