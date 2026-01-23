AJ Auxerre / PSG – Les compositions officielles

Ce vendredi soir, le PSG se déplace à Auxerre pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant cette rencontre, les deux coachs ont dévoilé leurs équipe de départ.

Le PSG affronte Auxerre ce vendredi soir dans le cadre de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, qui peut permettre au club de la capitale de reprendre la première place, Luis Enrique doit faire sans sept joueurs. Matvey Safonov, Kang-in Lee, Quentin Ndjantou, João Neves et Fabian Ruiz sont blessés, alors que Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont laissés au repos.

A lire aussi : Zaïre-Emery, buts… Les chiffres clés avant Auxerre / PSG

Ibrahim Mbaye titulaire

Malgré cela, le coach du PSG a pu aligner une équipe compétitive. Dans les buts, Luis Enrique a décidé de garder sa confiance auprès de Lucas Chevalier, malgré son match difficile à Lisbonne. Auteur de très grosses prestations à un poste qui n’est pas le sien, Warren Zaïre-Emery est titularisé au poste de latéral droit. Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo forment la charnière centrale alors que Lucas Hernandez évolue au poste de latéral gauche. Vitinha et Senny Mayulu sont associés au milieu. Enfin, Luis Enrique a décidé d’aligner quatre attaquants Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye.

Feuille de match AJ Auxerre / Paris Saint-Germain

19e journée de Ligue 1 – Stade : Abbé-Deschamps – Horaire : 20 heures – Diffuseurs : Ligue 1 + – Arbitre principal : Mathieu Vernice – Arbitres assistants : Florian Goncalves de Araujo et Julien Garrigues – Quatrième arbitre : Florent Batta – VAR : Wilfried Bien et Ludovic Rémy