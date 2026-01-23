AJ Auxerre / PSG – Les notes des joueurs parisiens

En ouverture de la dix-neuvième journée de Ligue 1, le PSG a eu du mal à se défaire d’Auxerre. Il aura fallu attendre les dix dernières minutes pour voir Bradley Barcola offrir la victoire au PSG (0-1).

Le PSG voulait s’imposer contre Auxerre ce vendredi soir lors de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG s’est procuré plusieurs belles occasions et a dû attendre les dix dernières minutes pour concrétiser sa domination grâce à un but de Bradley Barcola, bien lancé en profondeur par Ousmane Dembélé. Le numéro 29 du PSG a été le meilleur joueur du PSG ce soir, se procurant de très belles situations mais se montrant maladroit dans le dernier geste, sauf sur son but victorieux. Contre les Auxerrois, Gonçalo Ramos était titulaire en pointe de l’attaque. L’attaquant portugais a été dans la lignée de ses matches quand il est titulaire, moyen. Il s’est procuré une belle occasion de la tête sur un corner, mais a très peu été trouvé durant le match.

Une charnière centrale au niveau

Pour cette rencontre placée entre deux matches de Ligue des champions, le coach du PSG avait décidé de titulariser Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. En grande difficulté contre le Sporting, l’international ukrainien a été solide ce vendredi soir. Il a réalisé plusieurs interventions importantes au moment où Auxerre a poussé pour tenter de réaliser l’exploit. De son côté, le Brésilien a aussi été solide, vigilant sur les appels de Sinayoko. Il a très certainement joué son meilleur match de la saison, lui qui s’est montré impliqué dans ses tâches défensives. Seul buteur contre le Sporting, Khvicha Kvaratskhelia s’est montré à son avantage en proposant du mouvement dans les 30 derniers mètres. Il a failli marquer un nouveau but d’anthologie après avoir slalomé dans la défense d’Auxerre. Mais sa tentative a été stoppée in extremis par Diomandé.