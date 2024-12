AJ Auxerre / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce vendredi soir, le PSG a concédé son deuxième match nul de suite en Ligue 1 sur la pelouse d’Auxerre (0-0). Lors de cette rencontre, Achraf Hakimi s’est encore montré actif et dangereux, alors que Bradley Barcola poursuit sa mauvaise passe.

Après avoir concédé un match nul sur la pelouse du Parc des Princes la semaine dernière contre le FC Nantes (1-1), le PSG se déplaçait ce vendredi soir sur la pelouse d’Auxerre pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a aligné une équipe proche de celle qui pourrait jouer contre Salzbourg en Ligue des champions mardi soir. Dans une rencontre qu’il a totalement dominé, le PSG a encore une fois une dès grandes difficultés dans la finition, même s’il n’a pas été aidé par le gardien auxerrois, Donovan Leon, qui a réussi onze parades et qui a aussi été sauvé par sa barre après un enchaînement magnifique de Vitinha dans la surface d’Auxerre. À part cette action, le milieu de terrain portugais a eu du mal à apporter le danger et a souvent vu ses transmissions être interceptées. De nouveau titulaire dans les buts, Gianluigi Donnarumma a répondu présent quand on l’a sollicité. Dans son couloir droit, Achraf Hakimi a enchainé les aller-retour et a une nouvelle fois été l’un des parisiens les plus dangereux, se procurant plusieurs occasions. Mais l’international marocain est tombé sur un grand gardien.

Bradley Barcola toujours en difficulté

Titulaire sur le couloir gauche de l’attaque du PSG, Bradley Barcola a encore eu du mal. Il n’a pas réussi à éliminer son vis-à-vis et a souvent buté sur la défense auxerroise. Meilleur buteur de Ligue 1, l’ancien Lyonnais poursuit sa mauvaise période et devra se relever contre Salzbourg pour enfin retrouver de la confiance. De son côté, Warren Zaïre-Emery a eu du mal à se situer entre son rôle de milieu de terrain et son replacement au poste de troisième défenseur central par moment. Le titi a mal anticipé un ballon et a été devancé par Sinayoko, qui a provoqué l’une des meilleures actions d’Auxerre dans cette rencontre. Titulaire pour la deuxième fois de suite, Gonçalo Ramos s’est démené sur le front de l’attaque et aurait pu marquer. Mais sa tête a été repoussée magistralement par Donovan Leon. Enfin, Lee Kang-in était titulaire sur le côté droit de l’attaque, en prévision du match contre Salzbourg, durant lequel il pourrait remplacer Ousmane Dembélé, suspendu. L’international coréen a essayé d’apporter du danger, mais est tombé sur une bonne défense. Il a été l’un des meilleurs Parisiens du soir.