Pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Auxerre ce vendredi (21h sur DAZN) au Stade de l’Abée Deschamps. Pour l’occasion, le groupe de Luis Enrique est quasiment au complet.

Ces derniers jours, le PSG a enregistré des bonnes nouvelles avec les retours de Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos dans le groupe et aux entraînements collectifs. Et l’infirmerie du club de la capitale continue à se vider ! En effet, dans son point médical du jour, le Paris Saint-Germain a communiqué sur Lucas Hernandez et Senny Mayulu. Le défenseur polyvalent et international français est de retour « après avoir suivi un traitement pour des troubles gastro intestinaux, Lucas Hernandez reprend l’entraînement avec le collectif », alors que le titi « effectue un travail individualisé sur le terrain » après avoir été victime d’une lésion musculaire au mollet droit.