Ce vendredi soir face à l’AJ Auxerre (0-0), le PSG a encore fait preuve d’inefficacité malgré une multitude d’occasions. Une nouvelle soirée frustrante pour les Parisiens.

Le PSG ne prépare pas au mieux son match de Ligue des champions face au RB Salzbourg mardi prochain. Opposés à l’AJ Auxerre en Ligue 1 ce vendredi, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas réussi à tromper un Donovan Léon en état de grâce (11 arrêts) dans les cages de l’AJA. Les Parisiens ont une nouvelle fois pêché dans la finition et restent sur une série de trois matches sans victoire et un seul but marqué.

« Quand l’un de nous va marquer, ça va dérouler avec la confiance »

Présent en zone mixte après ce résultat nul à l’Abbé Deschamps, le milieu du PSG, Warren Zaïre-Emery, a été questionné sur ce manque d’efficacité de sa formation, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Je me répète assez souvent parce que c’est souvent le même problème : on fait un bon match, on se crée des occasions mais on ne concrétise pas. Il y a toujours des choses à améliorer mais c’est la chose qui nous manque. Si on marque, ça fera la différence. Comment expliquer cette inefficacité, est-ce mental ? Je ne saurai pas vous dire. On marquait en début de saison, là c’est un moment un peu plus compliqué. Il y a peut-être un manque de concentration dans le dernier geste. C’est une période un peu plus compliquée, mais on continue de travailler à l’entraînement tous les jours, ça va payer. En soit, nos matchs ne sont pas mauvais. C’est juste qu’on n’arrive pas à concrétiser nos occasions. Quand l’un de nous va marquer, ça va dérouler avec la confiance. »