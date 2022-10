Ajaccio / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de l’AC Ajaccio (0-3) en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Si certains joueurs parisiens ont brillé, d’autres n’ont pas marqué de points et ont de nouveau grillé un joker en vue des prochaines échéances.

Avec de nombreuses absences lors de ce déplacement en Corse (Sergio Ramos et Neymar Jr suspendus puis Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Danilo Pereira blessés), Christophe Galtier devait réaliser quelques retouches dans son onze de départ. À cette occasion, le coach parisien a de nouveau misé sur un schéma en 4-3-1-2 et a décidé de titulariser des remplaçants habituels comme Renato Sanches et Carlos Soler.

Messi homme du match, Soler et Sanches en difficulté

Si la défense parisienne a été peu mise en difficulté face à des Acéistes inoffensifs, le milieu à trois a de nouveau apporté satisfaction, notamment avec les bonnes prestations de Marco Verratti et Fabian Ruiz. Concernant l’Espagnol, il confirme sa montée en puissance et est l’un des grands gagnants de ce dispositif mis en place par Christophe Galtier. Laissé au repos, Vitinha a débuté la rencontre sur le banc. Cependant, son remplaçant Renato Sanches a une nouvelle fois déçu. En manque de rythme et touché à la cheville pendant l’échauffement, le Portugais de 25 ans a semblé perdu sur le terrain et n’a remporté aucun de ses duels (7). Il a été logiquement remplacé à la 62e minute par Vitinha. Autre perdant de la soirée, Carlos Soler. En l’absence de Neymar Jr, l’Espagnol devait occuper un rôle hybride en soutien de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Même s’il est à l’origine de l’ouverture du score des Rouge & Bleu (24e), l’ancien du FC Valence a encore livré une prestation plus que mitigée et n’a pas marqué de points avant l’entame d’un nouveau marathon de matches.

Enfin, le duo Lionel Messi-Kylian Mbappé a brillé. Si le numéro 7 parisien a marqué un doublé et délivré une passe décisive, il a également fait preuve d’un manque de réalisme face à Benjamin Leroy. De son côté, l’Argentin a livré une performance solide. Malgré de nombreuses pertes de balle (26 au total), l’attaquant parisien a été à l’origine de la plupart des occasions parisiennes. Il a surtout ponctué sa soirée d’un but et de deux passes décisives.