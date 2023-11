Ce mercredi à 21h, les Féminines du PSG débuteront leur phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League face à l’Ajax Amsterdam.

C’est le jour J pour les Féminines du PSG. Qualifiées pour la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League, après avoir éliminé Manchester United en barrage (1-1, 3-1), les Parisiennes ont hérité d’un groupe relevé avec l’Ajax d’Amsterdam, l’AS Roma et le Bayern Munich. Et cette campagne européenne débutera ce mercredi soir à 21h à la Johan Cruyff Arena. Une rencontre qui sera diffusée sur la chaîne Youtube de DAZN. Avec un été mouvementé avec huit départs dont des joueuses expérimentées comme Kadidiatou Diani, Ashley Lawrence ou encore Amanda Ilestedt et un changement de coach en début de saison, les Rouge & Bleu sont perçus comme des outsiders dans cette compétition.

Confirmer la montée en puissance

Malgré deux matches de retard en championnat, les Parisiennes commencent petit à petit à monter en puissance à l’image de la recrue Tabitha Chawinga. Auteure d’un triplé face à Dijon (2-5) ce week-end, la joueuse prêtée par le Wuhan Jianghan University a rapidement pris ses marques au sein de l’attaque parisienne. Elle forme notamment duo explosif avec Marie-Antoinette Katoto. Après 14 mois d’absence en raison d’une grosse blessure au genou, l’internationale français retrouve ses sensations et reste sur une belle performance ce week-end avec deux passes décisives. Face à l’adversaire supposé le plus faible du groupe, les Féminines du PSG voudront donc confirmer leur montée en puissance et reste sur 12 buts inscrits lors des trois dernières rencontres. Pour cette rencontre, Jocelyn Prêcheur pourrait s’appuyer sur Jade Le Guilly qui prend une place de plus en plus importante dans le onze de départ ainsi que sur la recrue Clara Hunt en défense. Outre les absences longue durée de Paulina Dudek et Oriane Jean-François, Lieke Martens sera aussi aussi forfait. Un déplacemenet que les joueuses de Jocelyn Prêcheur devront donc bien négocier avant la réception du Bayern Munich la semaine prochaine.