Akliouche, Chevalier, Diomande… les dernières infos mercato du PSG

Le mercato estival du PSG va très certainement s’accélérer dans les prochains jours. Que ce soit du côté des arrivées ou bien des départs. Maghnes Akliouche, Yan Diomande, Lucas Chevalier…

Le PSG devrait se montrer actif lors de ce mercato estival. Depuis plusieurs jours, les noms de Yan Diomande et Maghnes Akliouche reviennent avec insistance du côté du club de la capitale. Ce lundi, Le Parisien a fait un point sur le mercato parisien. En ce qui concerne l’international ivoirien, il a fait du PSG sa priorité, confirme le quotidien francilien. « Malgré la concurrence de Liverpool, le choix du joueur ivoirien donne aujourd’hui une longueur d’avance à Paris qui, fidèle à sa ligne de conduite, ne dépensera pas de somme inconsidérée pour le recruter. Le club a déjà engagé les discussions avec Leipzig, où il est sous contrat jusqu’en 2030. Le PSG lui propose un contrat de cinq ans. »

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Lucas Chevalier a toujours la confiance de Luis Enrique

En ce qui concerne Maghnes Akliouche, le PSG, qui n’avait pas souhaité avancer sur ce dossier les mercatos précédents pour ne pas créer d’embouteillage au sein d’un collectif volontairement restreint, indique Le Parisien. En parallèle, le PSG travaillerait sur le recrutement d’un profil défensif, dont l’identité n’a pas encore filtré. S’il a perdu sa place de numéro 1 au profit de Matvey Safonov au cours de la saison, Lucas Chevalier conserve la confiance de Luis Enrique. Selon les informations du Parisien, le PSG ne prévoit pas de s’en séparer et le Français n’a, à ce stade, exprimé aucune volonté de départ. Si Gonçalo Ramos va quitter le club pour l’AC Milan contre 75 millions d’euros, Lee Kang-in devrait lui aussi partir après trois ans au sein du club de la capitale. Plusieurs écuries se sont manifestées pour recruter le Sud-Coréen, parmi lesquelles l’Atlético de Madrid qui souhaitait déjà l’enrôler l’hiver dernier. Pour le moment, Paris renvoie la balle dans le camp du club espagnol qui n’a pas encore répondu à ses attentes, conclut Le Parisien.



