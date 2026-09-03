Akliouche, Digne et Torres évoquent leurs premiers pas en tant que joueurs du PSG

Le PSG s’est offert cinq joueurs lors de ce mercato estival, dont deux internationaux français avec Lucas Digne et Maghnes Akliouche. Ils ont évoqué leurs arrivées au PSG.

Ce jeudi, le PSG a ouvert ses portes aux médias. Après la diffusion de l’intégralité de l’entraînement de veille de match des Rouge & Bleu, plusieurs joueurs se sont présentés en zone mixte dans l’enceinte du Campus de Poissy pour répondre aux questions des médias présents, dont Canal Supporters. Mika Godts, Lucas Digne, Maghnes Akliouche et Ferran Torres ont répondu aux journalistes présents.

« Quand le PSG vient vous chercher, c’est le plus grand club du monde, il n’y a pas beaucoup à réfléchir »

Lucas Digne est revenu sur ses premiers pas au sein du PSG. « Il n’y a pas eu de préparation donc c’est court. Il faut continuer à travailler comme toute l’équipe et monter en régime. Le discours du coach pour me faire revenir ? Il n’a pas eu besoin de beaucoup parler. Quand le PSG vient vous chercher, c’est le plus grand club du monde, il n’y a pas beaucoup à réfléchir. En plus, j’étais déjà venu ici, donc je savais ce que je voulais. » L’international français a ensuite évoqué sa concurrence avec Nuno Mendes. « C’est une concurrence, c’est à moi de le pousser au maximum et lui aussi de me pousser. C’est une très bonne concurrence, on a une très bonne relation. J’ai pu le rencontrer depuis pas mal de temps maintenant, c’est un super mec et on s’entend très bien. » Le latéral gauche a également évoqué les différences entre le PSG de 2026 et celui qu’il a connu lors de son premier passage (2013-2016). « Le coach a amené sa patte un peu partout, au niveau tactique, au niveau des datas, au niveau d’énormément de choses. Tout est mis en condition pour que les joueurs soient au top. Dans la mentalité aussi ? Oui, dans la mentalité, dans les entraînements aussi. À chaque entraînement, il faut gagner. C’est comme ça dans le plus grand club du monde. » Lucas Digne a ensuite évoqué les différences entre les deux vestiaires qu’il a côtoyés au PSG. « Chaque vestiaire est différent. Ce vestiaire, c’est un vestiaire qui a gagné, qui vit très bien et ça se ressent. C’est très agréable d’en faire partie. »

« C’est un super groupe avec un super coach »

De son côté, Maghnes Akliouche a évoqué ses impressions depuis son arrivée au PSG : « J’ai de très bonnes impressions. Il y a tout ici pour travailler dur et progresser au quotidien. C’est un super groupe avec un super coach. Forcément, c’est facile et rapide pour moi de m’adapter. Je suis juste très content d’avoir rejoint ce club. C’est de la fierté. Beaucoup de changements ces derniers temps pour moi ? Je m’adapte aussi à tout ça mais ce n’est que du positif. Le Campus, il est splendide, il y a tout pour travailler et bien récupérer. C’est quelque chose de crucial quand on veut performer régulièrement. Comme je l’ai dit, le groupe est top. » L’ancien Monégasque a également évoqué les attentes de Luis Enrique à son encontre. « Il attend de moi d’être moi-même, de jouer mon jeu, de jouer libéré. Simplement d’être performant. » Maghnes Akliouche a également évoqué ses retrouvailles avec l’AS Monaco demain soir. « Forcément, ça reste spécial puisque c’est mon club formateur et j’y ai passé de nombreuses années. Mon objectif, c’est de gagner. On sait que le PSG est un club ambitieux, tous les matches sont faits pour être gagnés. On est déterminé sur le match de demain. »

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Ferran Torres était également présent devant les journalistes. L’international espagnol n’a pas caché sa joie de faire partie du PSG, le meilleur club du monde. « C’est la meilleure équipe en Europe. Ils ont gagné les deux dernières Ligues des champions. On sait que l’on a plus de pressions sur nous. On va essayer de gagner le plus de trophées possibles. Après le Mondial, je veux démontrer mon niveau au PSG ? Non, pas démontrer mais être heureux sur le terrain, profiter sur le terrain, pour donner mon niveau maximum pour aider l’équipe et aider à remporter des trophées. » Le nouveau numéro 9 du PSG a ensuite évoqué Luis Enrique. « Il m’a expliqué qu’il me voulait au PSG. Je l’ai toujours considéré comme un père en sélection nationale. Pour moi, c’est le meilleur entraîneur du monde. Pour moi, quand il te veut, il faut y aller. »





