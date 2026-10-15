Akliouche : « On avait à coeur de répondre présent dans ce genre de matchs »

Titulaire surprise lors de la victoire du PSG face à Manchester City (4-2), Maghnes Akliouche a répondu présent avec un but et une belle activité sur le terrain.

Le PSG poursuit sa série de victoires. Pour son deuxième match de Ligue des champions, le club parisien a livré un match spectaculaire sur la pelouse de Manchester City (4-2). Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner Maghnes Akliouche au détriment de Khvicha Kvaratskhelia. Et l’international français a répondu présent. Impliqué sur le troisième but de Vitinha, la recrue estivale a surtout trouvé le chemin des filets en seconde période. Après la rencontre, le joueur de 24 ans est revenu sur la performance de son équipe au micro de l’émission CBS Sport Golazo.

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Le but face au Mans, est-ce une libération pour lui ?

« Oui, forcément. On le sait tous que de mettre un premier but pour un joueur qui arrive dans un nouveau club, ça fait toujours du bien. Après, je reste quand même dans un groupe qui m’a très bien accueilli, avec un coach qui m’aide au quotidien. C’est vraiment un tout, le groupe et le staff. C’est pour cela que je me sens bien maintenant. »

Important de marquer le coup face à Manchester City

« Ce sont des matchs très importants pour la tête, la confiance et les supporters. On avait à coeur de répondre présent dans ce genre de matchs et il y en a un autre qui va arriver la semaine prochaine (face au FC Barcelone). On sait qu’on est attendus dans ce genre de rendez-vous. Il faut répondre présent. »

Le PSG est-il prêt pour affronter le FC Barcelone la semaine prochaine ?

« On sait que ça va être un gros match. Ils mettent aussi beaucoup de buts. Il y aura du spectacle et on sera au rendez-vous. »

La prestation de l’équipe

« Je ne sais pas si on était vraiment supérieurs, mais on est très bien rentrés dans ce match. On arrive à marquer et à concrétiser nos occasions. La deuxième mi-temps était un peu plus compliquée, l’adversaire a aussi poussé. La finalité, c’est qu’on est contents de gagner ce match et on va essayer de s’améliorer de jour en jour (…),Que du plaisir. On a un coach qui nous fait jouer, des joueurs qui jouent au football. Donc, bien sûr, c’est plus simple pour jouer au ballon (…) Je suis là pour ça, pour ce genre de rendez-vous. Il y a énormément de matchs et il y aura énormément de moments où il faudra être bon. »