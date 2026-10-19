Akliouche présent à l’entraînement à la veille de PSG / Barcelone

Touché à la cheville gauche face au RC Strasbourg, Maghnes Akliouche devrait pouvoir tenir sa place contre le FC Barcelone ce mardi. L’international français était bien présent à l’entraînement.

Le PSG se prépare pour son choc de Ligue des champions face au FC Barcelone ce mardi soir au Parc des Princes (21h sur Canal+). Après sa victoire sur la pelouse du RC Strasbourg (3-1) samedi, le club parisien aborde cette rencontre en confiance, fort d’un sixième succès consécutif toutes compétitions confondues. Mais cette rencontre en Alsace n’a pas été de tout repos pour Luis Enrique, qui a vu deux de ses joueurs terminer le match avec des pépins physiques.

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Mayulu et Marquinhos présents

Si Nuno Mendes est officiellement forfait pour cette rencontre en raison d’une lésion à la cuisse gauche, Maghnes Akliouche a, de son côté, été victime d’un tacle assassin à la cheville gauche. Après avoir passé des examens complémentaires dimanche, l’international français sera bien apte pour ce choc face au Barça. En effet, la recrue estivale était bien présente avec ses coéquipiers à la séance collective de ce lundi. À noter également la présence de Senny Mayulu, qui avait repris l’entraînement avec ses partenaires ce week-end. Laissé au repos face à Strasbourg, Marquinhos était également présent au Campus PSG à la veille de la rencontre, tout comme le jeune David Boly.

Les joueurs présents à l’entraînement du jour

Défenseurs : Marquinhos, Digne, Pacho, Boly, Beraldo, L. Hernandez, Hakimi, Zabarnyi

: Marquinhos, Digne, Pacho, Boly, Beraldo, L. Hernandez, Hakimi, Zabarnyi Milieux : J. Neves, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu, F. Ruiz

: J. Neves, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu, F. Ruiz Attaquants : Godts, Doué, Ndjantou, Akliouche, F. Torres, Kvaratskhelia, Dembélé