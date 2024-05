Al-Khelaïfi : « Cela a été une magnifique saison pour le PSG »

Hier soir, le PSG a terminé sa saison avec un nouveau trophée, la Coupe de France après sa victoire contre Lyon (1-2). Nasser al-Khelaïfi a tenu à saluer la belle saison réalisée par le PSG.

La saison 2023-2024 du PSG s’est achevée hier soir avec la victoire contre Lyon en finale de la Coupe de France (1-2). Les Parisiens se sont offerts un troisième trophée cette saison, après le Trophée des champions et la Ligue 1. Après avoir réalisé une large revue d’effectif lors du mercato estival 2023, le club de la capitale a aussi atteint le dernier carré de la Ligue des champions, éliminé aux portes de la finale par le Borussia Dortmund. À l’issue du succès contre Lyon, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a jugé l’exercice 2023-2024 des Rouge & Bleu positif.

« Je veux remercier le coach, le staff, les joueurs, tout le monde »

« On est très fier. C’est une très belle saison. Le meilleur, c’est de finir la saison avec un trophée, la Coupe de France, la quinzième. Cette année, on a remporté trois trophées pour notre club, pour notre histoire, pour nos supporters. Je veux remercier le coach, le staff, les joueurs, tout le monde parce que cela a été une magnifique saison, lance le président parisien au micro de PSG TV. On est très content, on veut continuer à travailler comme ça, on travaille pour la prochaine saison. Vraiment, je suis très fier de nos joueurs, du staff, du coach, et spécialement le coach, qui a changé beaucoup de choses cette année. Le style de jeu, un jeu porté sur l’attaque, ce que l’on aime et ce que les supporters aiment aussi. »