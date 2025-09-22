Al-Khelaïfi : « C’est une soirée historique pour nous »

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé a soulevé le Ballon d’Or 2025. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a tenu à féliciter son joueur, qui apporte cette distinction individuelle suprême au club de la capitale.

Favori au Ballon d’Or après sa saison XXL au PSG (53 matches, 35 buts, 16 passes décisives) et un palmarès historique avec le triplé national et la Ligue des champions, Ousmane Dembélé a soulevé cette récompense individuelle suprême dans le football. À l’issue de la cérémonie, Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, n’a pas caché sa joie de voir son joueur être élu meilleur joueur du monde et le PSG repartir avec de nombreux trophées lors de la cérémonie.

« Je pense que Dembélé méritait que quelqu’un du club soit avec lui ici »

« C’est une soirée historique pour nous. C’est magnifique. C’est le collectif qui a tout gagné, ce n’est pas une seule personne, c’est l’équipe, c’est tout le monde. C’est la philosophie du club. On va continuer à travailler comme ça, indique le président du PSG au micro de La Chaîne L’Equipe. On travaille tous les jours. Les titres individuels, ce sont des bonus, mais c’est bien, c’est magnifique. Mais on est toujours concentré sur le collectif, tout le monde travaille ensemble, tout le monde travaille pour le club. Le logo du club, c’est le plus important. Important d’être avec Dembélé plutôt qu’à Marseille ? J’ai essayé d’aller à Marseille, mais c’était difficile. Là-bas, il y avait l’équipe et le coach, mais je pense que Dembélé méritait que quelqu’un du club soit avec lui ici. Les deux sont très importants, mais on est là. Une fête au Parc ? Non. »