Al-Khelaïfi : “C’était la meilleure préparation possible avant dimanche”

Hier soir, le PSG s’est imposé en finale de Coupe de France face à l’AS Monaco (2-0) et a glané son 14e trophée dans cette compétition. En cette saison 2020-2021 éprouvante physiquement, les Rouge et Bleu peuvent encore réaliser un triplé en remportant la Ligue 1 ce week-end (actuellement 2e à un point du LOSC). Après la victoire en Coupe de France, le président du PSG – Nasser al-Khelaïfi – s’est exprimé sur le prochain objectif de son équipe. “Nous avons gagné notre second trophée de la saison, et c’est très important pour nous. La Coupe de France est notre spécialité maintenant et j’espère qu’on continuera dimanche aussi. Il y a un autre titre à aller chercher et gagner”, a déclaré Nasser al-Khelaïfi au site officiel du club. “Mais nous sommes très heureux pour les joueurs, le staff, le coach. Nous avons fait ce qu’il fallait. Ce soir était la meilleure préparation possible avant dimanche. J’espère que nous allons aussi gagner le titre.”