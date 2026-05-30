Al-Khelaïfi : « Cette deuxième Ligue des champions est plus belle »

En s’imposant contre Arsenal lors de la séance de tirs au but ce samedi, le PSG s’est offert sa deuxième Ligue des champions de suite. Nasser al-Khelaïfi n’a pas caché sa fierté après cet accomplissement.

Opposé à Arsenal en finale de la Ligue des champions, le PSG a dû attendre la séance de tirs au but pour s’offrir la deuxième Ligue des champions de son histoire, la deuxième de suite (1-1, 4 t.a.b à 3). Présent dans les tribunes de la Puskas Arena de Budapest, Nasser al-Khelaïfi n’a pas caché sa joie après avoir vu son équipe encore une fois entrer dans l’histoire du football mondial.

À lire aussi : Le PSG réalise le back to back, Canal Supporters vous repropose une collection historique

« Le back-to-back, c’est quelque chose de très spécial pour nous »

« La première chose, merci tout le monde, merci aux supporters, au coach, au staff, au directeur sportif Luis Campos. Tout le monde honnêtement. La France, Paris, tout le monde était derrière nous. Vous, Canal Plus, qui ont toujours cru en nous. Cette deuxième Ligue des champions est plus belle que la première, même si la première a aussi été spéciale, lance le président du PSG au micro de Canal Plus. Le back-to-back, c’est quelque chose de très spécial pour nous. On a travaillé pendant des années pour pouvoir réaliser ce genre de chose, remporter ce trophée. On l’a gagné mais on veut encore le gagner. On ne veut pas s’arrêter là. Mais aujourd’hui, on veut célébrer, c’est magnifique. Les célébrations à Paris ? C’est magnifique. Nos supporters le méritent. Ce sont les meilleurs supporters au monde. Mais je veux leur demander de ne pas faire de problème. Il faut célébrer, on vient demain pour célébrer ensemble. Vous êtes les meilleurs supporters au monde. »





