Al-Khelaïfi “complètement séparé de la prise de décision” de beIN

Comme évoqué précédemment (lire ici), entre Canal Plus, beIN Sports et la LFP c’est un combat rapproché autour de lot 3 de L1. Coincé par la décision du tribunal de Nanterre, beIN se voit contraint d’être solidaire du diffuseur historique pour être payé. Pour faire simple, la chaîne sportive doit mener une action en justice contre la Ligue en tant qu’allié de Canal+ à qui il sous-traite le lot 3. Selon RMC Sport ce sera fait ce lundi. C’est le “chaos complet et total”, confie t-on chez beIN. Quid de Nasser Al-Khelaïfi qui porte dans cette affaire plusieurs casquettes en tant que membre du conseil d’administration la LFP, boss du groupe beIN et président du PSG ? Nasser Al-Khelaïfi est “complètement séparé de la prise de décision de beIN à ce sujet, ainsi que des décisions du CA de la Ligue. Il est donc complètement déconnecté”, confie une source à RMC Sport. “Il est clair pour tout le monde qu’il y a un chaos complet. Nous sommes certains qu’il pense la même chose.”