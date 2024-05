Lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards qui s’est déroulée mardi, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est expliqué sur le projet parisien suite au départ de Kylian Mbappé.

Après une saison 2023-2024 conclue par un triplé national et une demi-finale de Ligue des champions, le PSG compte poursuivre son projet entamé l’été dernier avec Luis Enrique aux commandes et sans Kylian Mbappé, qui quitte libre le club. Élu dirigeant de l’année aux Globe Soccer Awards, le président des Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi, s’est exprimé sur la suite de ce projet parisien en plaçant toute sa confiance en son coach. Il a également remercié son meilleur buteur, Kylian Mbappé, avant d’être questionné sur le parcours parisien en Ligue des champions, dans un entretien à CNN et rapporté par Le Parisien.

Le projet du PSG pour la saison prochaine

« Ce n’est pas au sujet des joueurs mais de l’équipe. Aujourd’hui, un journaliste m’a demandé qui serait la star l’année prochaine, et j’ai dit: l’équipe. C’est notre vision, notre stratégie. Cette année, on a dit que le coach était le patron. Luis Enrique, c’est le boss, je lui fais confiance et il fait un travail fantastique avec nous (…) Je sais et je savais qu’on était sur la bonne voie. Il faut poursuivre. Même l’année prochaine, si vous me demandez ‘voulez-vous gagner la Ligue des champions?’ Oui. ‘Est-ce votre objectif?’ Non. Faisons du mieux, continuons à bâtir ce qu’on a commencé cette année, construire l’équipe, le style offensif qu’on aime et qui fait qu’on apprécie l’équipe. Même si tu perds. C’est le football, tu perds parfois. Mais si vous me demandez, ‘êtes-vous satisfait de vos décisions ?’ Oui, je le suis. »

Le départ de Kylian Mbappé

« Je lui souhaite le meilleur. Il a fait des choses exceptionnelles pour nous pendant sept ans. Il avait 18 ans à son arrivée maintenant c’est un grand garçon, qui est le meilleur joueur du monde. Je suis fier de ce qu’il a fait pour le club. Et on sait jamais, peut-être qu’un jour il reviendra en France… Je connais ses ambitions, il voulait changer, aller dans un autre championnat pour vivre de nouvelles expériences et il en a le droit. Bien sûr, il y a des conflits dans toutes les familles, c’est normal, mais je crois que les médias ont mis de l’huile sur le feu. Il ne mérite que le meilleur. »

Est-il satisfait du parcours du PSG en Ligue des champions ?

« On sait que c’est toujours difficile, ça se joue à des détails. On va y retourner, on va essayer encore. Au début de la saison, je n’aurais jamais dit qu’une demi-finale était un objectif. On construit une nouvelle équipe, une nouvelle vision, un nouveau cycle pour le PSG. Évidemment que je veux aller en finale, évidemment que je veux la gagner, mais aller en demies c’est génial pour nous. Bravo à Dortmund, ils le méritent. On a gagné tous les trophées, sauf le gros. On n’était qu’à deux matchs… Ça ne rendra que la victoire plus belle, car il est si difficile de la gagner. »