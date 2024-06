Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG n’a plus vraiment de stars dans son effectif. Pour Nasser al-Khelaïfi, président parisien, la star du PSG, c’est le collectif.

L’été dernier, le PSG a changé radicalement dans son approche du mercato. Avec les départs de Lionel Messi ou Neymar, il a mis fin au bling-bling, souhaitant désormais recruter des joueurs peut-être moins forts, mais qui s’inscrivent dans un collectif et qui veulent vraiment porter le maillot du PSG. Avec le départ de Kylian Mbappé, en fin de contrat, le club de la capitale ne comptera plus de « stars » dans son effectif. Il va poursuivre dans son recrutement de joueurs à fort potentiel qui ont vraiment envie de jouer pour le PSG. Ce samedi, une réunion de l’association européenne des clubs (ECA), dont Nasser al-Khelaïfi est le président, se tenait à Londres.

« L’équipe, le staff, le patron et l’entraîneur, ils sont la star »

À l’issue de cette dernière, le dirigeant du PSG a été questionné sur la fin de l’ère des superstars au sein du champion de France. « Nous avons réalisé une saison incroyable. Il nous a manqué seulement deux matches pour remporter le gros trophée (la Ligue des champions), c’était une super saison. Plus que ce que l’on en attendait. Parce que nous avons fait beaucoup de changements, félicite Nasser al-Khelaïfi dans des propos relayés par L’Equipe. Avec tout le respect que je porte à Messi, Neymar, Mbappé aujourd’hui et à ce qu’ils ont fait pour le club, je leur souhaite le meilleur dans leurs nouveaux défis, mais en tant que club, la star, c’est le collectif. L’équipe, le staff, le patron et l’entraîneur, ils sont la star. »