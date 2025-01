Al-Khelaïfi : « J’ai toujours cru en la qualification »

Ce mercredi, le PSG a obtenu sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions après son récital sur la pelouse de Stuttgart (1-4). De quoi donner le sourire au président Nasser al-Khelaïfi.

Le PSG a réussi sa mission ce mercredi soir. Grâce à leur succès maîtrisé sur la pelouse de Stuttgart (1-4), les joueurs de Luis Enrique ont rallié les barrages de Ligue des champions. Ils affronteront l’AS Monaco ou le Stade Brestois.

« Les supporters ont été très importants pour notre qualification »

Présent dans les tribunes de la Mercedes Benz Arena pour cette rencontre capitale, le président des Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi, s’est exprimé après la rencontre. Et le patron parisien a partagé sa fierté suite à cette qualification, dans des propos rapportés par le site officiel du club. « Nous sommes très heureux de cette qualification, parce que ce n’était pas facile. Nous avions 4 points alors qu’il restait trois matches à jouer, nous étions presque éliminés de cette compétition que nous adorons jouer. Et nous sommes qualifiés, c’est un magnifique résultat pour nous. On croit toujours en notre projet, en nos objectifs, j’ai toujours eu confiance en mes joueurs, en le coach, j’ai toujours cru en la qualification (…) On a besoin des supporters, ils ont été très importants pour notre qualification. Ils sont toujours importants, j’espère que nous allons aller encore plus loin dans cette compétition, mais nous pensons à un seul match à la fois, et on sait que cette compétition est toujours difficile. On jouera contre un club français, on va suivre le tirage au sort et on sera prêt pour ce match. » Rendez-vous ce vendredi midi pour le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions.