Nasser al khelaifi

Al-Khelaïfi : « Je n’ai absolument aucun intérêt pour la FIFA »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 septembre 2026

De nombreuses personnes aimeraient que Nasser al-Khelaïfi se présente à la présidence de la FIFA. Mais le président du PSG n’est pas intéressé par le poste occupé par Gianni Infantino.

En mars prochain, les élections pour la présidence de la FIFA auront lieu. Pour l’instant, Gianni Infantino est le seul candidat à sa succession. De nombreux dirigeants aimeraient que Nasser al-Khelaïfi se présente à la présidence de la FIFA afin de mettre fin au mandat de Gianni Infantino, qui a de très nombreux opposants depuis plusieurs années en raison de ses choix incohérents.

Pour Javier Tebas, Nasser al-Khelaïfi serait un mauvais président de la la FIFA
canalsupporters.com

« La FIFA n’est pas pour moi »

Présent à l’assemblée générale des clubs de football européens (EFC) au Danemark, Nasser al-Khelaïfi s’est présenté en conférence de presse. Le président du PSG a été questionné sur une possible présentation aux élections de la FIFA contre Gianni Infantino. Et le dirigeant a fermé la porte à cette possibilité. « Je n’ai absolument aucun intérêt pour la FIFA, aucune ambition d’y siéger, lance le président du PSG dans des propos relayés par Le Parisien. Je ne pense pas être la personne qu’il faut et, en réalité, je ne souhaite pas y aller. J’apprécie ce que je fais et je m’amuse bien. Nous voulons continuer à construire ensemble des projets positifs. La FIFA n’est pas pour moi. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 septembre 2026

Articles similaires

Mayulu

Mayulu forfait pour la suite du rassemblement avec l’équipe de France Espoirs

30 septembre 2026
Raphinha

Un peu moins d’un mois avant le PSG, Raphinha touché à la cuisse

30 septembre 2026
Fabian Ruiz Espagne

PSG – L’Espagne de Fabián Ruiz surclasse la Croatie 

30 septembre 2026
Nasser Al-Khelaïfi

Nasser al-Khelaïfi dévoile ses favoris pour le Ballon d’Or

30 septembre 2026
Bouton retour en haut de la page