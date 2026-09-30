Al-Khelaïfi : « Je n’ai absolument aucun intérêt pour la FIFA »

De nombreuses personnes aimeraient que Nasser al-Khelaïfi se présente à la présidence de la FIFA. Mais le président du PSG n’est pas intéressé par le poste occupé par Gianni Infantino.

En mars prochain, les élections pour la présidence de la FIFA auront lieu. Pour l’instant, Gianni Infantino est le seul candidat à sa succession. De nombreux dirigeants aimeraient que Nasser al-Khelaïfi se présente à la présidence de la FIFA afin de mettre fin au mandat de Gianni Infantino, qui a de très nombreux opposants depuis plusieurs années en raison de ses choix incohérents.

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« La FIFA n’est pas pour moi »

Présent à l’assemblée générale des clubs de football européens (EFC) au Danemark, Nasser al-Khelaïfi s’est présenté en conférence de presse. Le président du PSG a été questionné sur une possible présentation aux élections de la FIFA contre Gianni Infantino. Et le dirigeant a fermé la porte à cette possibilité. « Je n’ai absolument aucun intérêt pour la FIFA, aucune ambition d’y siéger, lance le président du PSG dans des propos relayés par Le Parisien. Je ne pense pas être la personne qu’il faut et, en réalité, je ne souhaite pas y aller. J’apprécie ce que je fais et je m’amuse bien. Nous voulons continuer à construire ensemble des projets positifs. La FIFA n’est pas pour moi. »