Présent au Campus PSG à la veille du Classique face à l’OM, Nasser Al-Khelaïfi en a profité pour délivrer quelques mots à différents médias. L’occasion pour le patron rouge et bleu d’encenser Kylian Mbappé.

Le PSG accueille l’Olympique de Marseille en ce dimanche soir (20h45, Prime Video). Un choc comptant pour la 6ème journée de Ligue 1. Après un succès intéressant glané face à Dortmund il y a quelques jours, les hommes de Luis Enrique auront à cœur de confirmer face à un club olympien en pleine tourmente. Nasser Al-Khelaïfi était d’ailleurs présents auprès de ses ouailles ce samedi au Campus PSG de Poissy. Le décideur qatari a, dans ce contexte, été interrogé par plusieurs médias, notamment sur Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde pour Al-Khelaïfi

Concernant le premier cité, Nasser Al-Khelaïfi a répondu à la Pulga qui avait déploré un manque de reconnaissance au sortir de son sacre mondial en décembre dernier. « ON parle beaucoup à l’extérieur, a commencé Al-Khelaïfi dans des mots relayés par RMC. Je ne sais pas ce qu’il a fait ou n’a pas dit. Comme tout le monde l’a vu, nous avons même publié une vidéo. Nous avons célébré Messi à l’entraînement lorsqu’il a remporté la Coupe du monde et nous l’avons également célébré en privé, mais avec respect. Nous sommes un club français. C’était sensible, bien sûr, de faire la fête au stade. Nous devons respecter le pays qu’il a vaincu, ses coéquipiers de l’Équipe de France et nos supporters aussi. Mais il l’était. C’est un joueur incroyable. Nous étions fiers de l’avoir ici. »

Dans un second temps, Nasser Al-Khelaïfi a été invité à aborder le cas de Kylian Mbappé. Le numéro 7 francilien réalise un début de saison tonitruant avec 8 buts en 5 apparitions et ce, malgré les tensions qui ont traversé son intersaison. Et pour le président parisien, l’ancien monégasque mérite tout simplement le Ballon d’Or. « Les problèmes que nous avons eu restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu’il fait, et de ce que fait toute l’équipe. Nous avons le meilleur joueur du monde et, pour moi, il mérite le Ballon d’Or. »

Nasser Al-Khelaïfi a enfin abordé un sujet qui suscite beaucoup d’attentes au PSG depuis l’arrivée des Qataris, la Ligue des Champions. Mais si la coupe aux grandes oreilles a pu être une véritable obsession dans le passé, il assure que cela n’est plus du tout le cas, le but étant de construire le projet le plus cohérent possible avec Luis Enrique. « La Ligue des Champions n’est pas du tout une obsession, c’est fini. Je l’ai dit lors de la première conférence de presse avec Luis Enrique. Nous sommes en train de construire une nouvelle identité, notre propre style, nos propres principes de jeu, énumère-t-il dans des mots relayés par Le Parisien cette fois-ci. Un jeu offensif et une nouvelle culture. C’est ce que nous voulons et les résultats suivront. Nous voulons que nos joueurs prennent du plaisir à jouer, que notre staff prenne du plaisir à entraîner et que nos supporters prennent du plaisir à regarder. J’essaye de me rapprocher de l’équipe et du club parce que c’est un moment très important dans une nouvelle ère pour construire la base et être plus proche du club. »