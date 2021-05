Al-Khelaïfi : “La Super League n’avait pas à cœur de défendre les intérêts du football”

Caillou dans la chaussure des douze séparatistes désireux d’instaurer une Super League privée et fermée, Nasser al-Khelaïfi a eu la bonne stratégie, loyaliste. Dans des propos rapportés par l’AFP, le président du PSG, à la tête de l’ECA, a affirmé que la Ligue des champions se devait d’être préservée . Ce qui n’exclut pas une modernisation. “Le football existe depuis des années et des années. La Super League n’avait pas à cœur de défendre les intérêts du football. Vous pouvez envisager des changements mais pas briser la tradition qui fait que chaque club peut espérer atteindre ses rêves. Toutes les équipes doivent avoir la possibilité de participer un jour aux plus grandes compétitions, et tout en restant sous l’aile de l’UEFA. La Ligue des champions est une marque très solide qui doit être préservée, mais nous devons toujours pouvoir nous adapter au marché, et c’est vrai pour toutes les compétitions, domestiques ou internationales.”