Al-Khelaïfi : « Le Barça ? Le match que tout le monde attend »

Le PSG connaît ses huit adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, a évoqué ce tirage relevé.

Ce jeudi, le tirage au sort de la phase de ligue a eu lieu. Tenant du titre, le PSG a hérité de huit équipes de très haut niveau. Les Parisiens retrouveront notamment le Bayern Munich, Tottenham ou bien encore le FC Barcelone. Au micro de Canal Plus, Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, a évoqué ce tirage au sort et l’alléchante affiche entre le PSG et le FC Barcelone, deux des meilleures équipes de la saison dernière.

« Tous les meilleurs clubs d’Europe jouent cette compétition »

« C’est la meilleure compétition de clubs au monde. Tous les meilleurs clubs d’Europe jouent cette compétition. C’est toujours difficile, dur. Mais on va penser match après match jusqu’à la fin. Le FC Barcelone ? C’est le match que tout le monde attend. C’est un match magnifique entre deux grands clubs. On a beaucoup de respect pour Barcelone, qui est un grand club. On est aussi un grand club. Ce que cela change d’être le tenant du titre ? La saison dernière, on l’a oublié aujourd’hui. On pense à cette nouvelle saison. C’est sûr que cela donne de la confiance. Mais la confiance sans le travail, ce n’est rien. On a besoin de travailler. On veut que tout le monde pense match après match. C’est le plus important. C’est vrai que l’on a gagné la saison dernière, mais aujourd’hui, on a oublié la saison dernière et on pense à cette saison. »